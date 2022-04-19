Россия призвала США отказаться от политики санкций и блокады. «Бесперспективно»

20 апреля 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Посольство РФ в США считает бесперспективным занятием введение санкций против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Посольство РФ в США призывает Вашингтон отказаться от политики блокады и санкций. Заявление опубликовано в аккаунте дипмиссии в Twitter. «Мы приветствуем новый раунд переговоров на высоком уровне между Гаваной и Вашингтоном, запланированный на 21 апреля. Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. <…> Самое время для США отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике», — сказано в сообщении. Заявление приурочено к предстоящему раунду диалога между США и Кубой 21 апреля. 19 апреля госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил о планах ЕС и США усилить санкции против России. Он заявил, что это будет сделано в ближайшие дни. Ужесточение ограничений коснется энергоресурсов, в частности, нефти. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России», запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Посольство РФ в США призывает Вашингтон отказаться от политики блокады и санкций. Заявление опубликовано в аккаунте дипмиссии в Twitter. «Мы приветствуем новый раунд переговоров на высоком уровне между Гаваной и Вашингтоном, запланированный на 21 апреля. Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. <…> Самое время для США отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике», — сказано в сообщении. Заявление приурочено к предстоящему раунду диалога между США и Кубой 21 апреля. 19 апреля госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил о планах ЕС и США усилить санкции против России. Он заявил, что это будет сделано в ближайшие дни. Ужесточение ограничений коснется энергоресурсов, в частности, нефти. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России», запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. 14 апреля президент США Джо Байден сообщил о намерении ввести новые санкции против России.