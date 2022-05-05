В обсуждение вмешались администрация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) устроили бурю в социальных сетях после опубликованного видео с дырявым мусорным баком. Запись, которая появилась в сообществе «Подслушано Салехард» набрала почти 10 тысяч просмотров.

«Вот такие мусорные баки по городу. А деньги за услуги собирают исправно», — так прокомментировали жители столицы региона видеозапись.

Несмотря на то, что ржавчина полностью проела днище контейнера для твердых бытовых отходов, его все равно продолжали использовать по назначению. Официальный аккаунт администрации Салехарда попросил уточнить адрес, где произошла ситуация. Однако, жители города потребовали проверить все мусорные баки и заменить те, которые в этом нуждаются.

«Никакие расходы на содержание и покупку новых контейнеров не включены в стоимость коммунальной услуги. Региональный оператор не владеет ни одним контейнером на территории Ямала. Мы только обязаны вывозить в установленные сроки отходы из контейнеров, а сами контейнеры имеют своих хозяев, которые и должны содержать их в надлежащем состоянии», — принял участие в обсуждении официальный аккаунт регионального оператора по обращению с ТБО на Ямале.

Ранее URA.RU рассказывало о проблемах со свалками в регионе. Так, Лабытнанги накрыло облаком едкого дыма и запаха гари от полигона ТБО.