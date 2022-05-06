Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Шойгу и Матвиенко

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Генпрокуратура Украины требует, чтобы Сергей Шойгу явился на допрос с 16 по 18 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офис Генеральной прокуратуры Украины вызвал на допрос министра обороны РФ Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Повестки опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Шойгу Сергей Кужугетович, 21.05.1955 года рождения, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 137 Уголовного процессуального кодекса Украины вызывается 16, 17, 18 мая 2022 года на 15:00 часов в Офис генерального прокурора [Украины] для проведения допроса в качестве подозреваемого», — сообщается в документе. Аналогичные повестки отправлены Матвиенко, Медведеву, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, командующему Росгвардии Виктору Золотову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и многим другим официальным лицам РФ.

На Украине заочно арестовали ряд российских деятелей культуры. В частности, соответствующее решения суд принял в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Газманова и Михалкова заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность» страны, пишет MK.RU. Они оба поддержали спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Она проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию государства.

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Офис Генеральной прокуратуры Украины вызвал на допрос министра обороны РФ Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Повестки опубликованы на официальном сайте ведомства. «Шойгу Сергей Кужугетович, 21.05.1955 года рождения, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 137 Уголовного процессуального кодекса Украины вызывается 16, 17, 18 мая 2022 года на 15:00 часов в Офис генерального прокурора [Украины] для проведения допроса в качестве подозреваемого», — сообщается в документе. Аналогичные повестки отправлены Матвиенко, Медведеву, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, командующему Росгвардии Виктору Золотову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и многим другим официальным лицам РФ. На Украине заочно арестовали ряд российских деятелей культуры. В частности, соответствующее решения суд принял в отношении народного артиста РФ Олега Газманова и режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Газманова и Михалкова заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность» страны, пишет MK.RU. Они оба поддержали спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Она проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию государства.
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