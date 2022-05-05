Генерал МЧС выехал на тушение крупного пожара под Курганом

Генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский руководит штабом по тушению пожара в районе Белого Яра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский лично руководит тушением пожара в районе Белого Яра. Несмотря на сложную обстановку, угрозы населенным пунктам сейчас нет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На данный момент угрозы населенным пунктам нет, эвакуацию проводить не планируется. На месте работает штаб, его возглавляет начальник ГУ МЧС по Курганской области. Он руководит расстановкой сил и средств, привлечением волонтеров и добровольцев», — рассказали в ведомстве.

Волонтеров и добровольцев непосредственно к тушению пожара не привлекают. Они нужны, чтобы делать траншеи, окапывать пни, проливать участки водой и выполнять другую, не связанную с риском для жизни работу.

«В настоящее время, несмотря на сложную обстановку и колоссальную ветровую нагрузку, подразделения на месте работают в усиленном режиме. Населению не нужно волноваться. Если ситуация будет ухудшаться, то объявят эвакуацию, но пока речи об этом не идет», — добавили в ГУ МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ситуации с лесными пожарами временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень на границе Кетовского и Белозерского районов Курганской области. На подъезде к перекрытому участку стоят наряды ДПС. Ситуация усугубляется сильными порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с. Из-за сложной ситуации с лесными пожарами в нескольких муниципалитетах Курганской области с конца апреля действует режим ЧС.

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