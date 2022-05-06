Трассу Курган-Тюмень перекрыли из-за пожаров

06 мая 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Трасса Курган-Тюмень (с 8 по 14 км) перекрыты из-за лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень на границе Кетовского и Белозерского районов Курганской области временно закрыто из-за ситуации с лесными пожарами. Дорога сильно задымлена, видимость на ней нулевая, сообщает региональное управление ГИБДД. «В связи с бушующими пожарами с 8.00 ч по местному времени прекращено движение транспорта на федеральной автодороге Р-254 „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень на участке дороги с 8 по 14 км (граница Кетовского и Белозерского районов от моста через реку Ик до села Редькино). Открытый огонь вблизи с проезжей частью, сильное задымление и нулевая видимость дороги создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения», — сообщает ГИБДД в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ситуация усугубляется сильными порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с. На подъезде к перекрытому участку стоят наряды ДПС. Полицейские помогают спецтехнике МЧС и другим оперативным службам беспрепятственно проезжать через опасный участок. В ГИБДД просят курганцев и гостей региона отменить запланированные поездки, чтобы не подвергать себя опасности, либо менять маршруты движения. Из-за сложной ситуации с лесными пожарами в нескольких муниципалитетах Курганской области с конца апреля действует режим ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сильных пожаров и задымленности неоднократно закрывали для движения трассу Курган-Екатеринбург. Из-за сильной задымленности одна из машин на этой дороге слетела в горящий кювет. Людям, попавшим в ДТП, помогли сотрудники ГИБДД. Тушить пожары в Курганской области помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень на границе Кетовского и Белозерского районов Курганской области временно закрыто из-за ситуации с лесными пожарами. Дорога сильно задымлена, видимость на ней нулевая, сообщает региональное управление ГИБДД. «В связи с бушующими пожарами с 8.00 ч по местному времени прекращено движение транспорта на федеральной автодороге Р-254 „Иртыш“, подъезд к городу Тюмень на участке дороги с 8 по 14 км (граница Кетовского и Белозерского районов от моста через реку Ик до села Редькино). Открытый огонь вблизи с проезжей частью, сильное задымление и нулевая видимость дороги создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения», — сообщает ГИБДД в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ситуация усугубляется сильными порывами ветра, которые достигают 20-25 м/с. На подъезде к перекрытому участку стоят наряды ДПС. Полицейские помогают спецтехнике МЧС и другим оперативным службам беспрепятственно проезжать через опасный участок. В ГИБДД просят курганцев и гостей региона отменить запланированные поездки, чтобы не подвергать себя опасности, либо менять маршруты движения. Из-за сложной ситуации с лесными пожарами в нескольких муниципалитетах Курганской области с конца апреля действует режим ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сильных пожаров и задымленности неоднократно закрывали для движения трассу Курган-Екатеринбург. Из-за сильной задымленности одна из машин на этой дороге слетела в горящий кювет. Людям, попавшим в ДТП, помогли сотрудники ГИБДД. Тушить пожары в Курганской области помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.