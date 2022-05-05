Из-за пожара в районе поселка Белый Яр объявлена превентивная эвакуация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Превентивную эвакуацию объявили в поселках Белый Яр и деревне Передергина Кетовского района Курганской области из-за ситуации с пожарами. Всего планируется эвакуировать около 500 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Проводится превентивная эвакуация из Белого Яра, Передергино, а также расположенных рядом СНТ „Благодатное“ и „Раздолье“. Всего планируется эвакуировать около 500 человек», — рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, огонь находится в шести километрах от населенных пунктов. Силы и средства ведомства делают все, чтобы его сдержать. Несмотря на это, принято решение провести превентивную эвакуацию, чтобы обезопасить людей.

Как передает с места событий корреспондент URA.RU, людей эвакуируют при помощи автобусов, которые приехали на место заблаговременно. В поселке Белый Яр работает сирена.

Ранее URA.RU сообщало, что тушением пожара в районе Белого Яра лично руководит начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. Обстановка осложняется колоссальной ветровой нагрузкой, порывы ветра достигают 20-25 м/с. Из-за ситуации с лесными пожарами временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень на границе Кетовского и Белозерского районов Курганской области.