В Тюменской области запустят новый прямой рейс в Татарстан

Улететь в Казань из Тобольска можно будет два раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 13 мая запускает прямой рейс из Тобольска (Тюменская область) в Казань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов.

«„ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Казань-Тобольск-Казань. Первый рейс состоится 13 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе тобольского аэропорта.

Полеты будут выполнять по понедельникам и пятницам. Рейсы субсидируются в рамках программы региональных перевозок. Стоимость билетов — 6 696 рублей.

Ранее URA.RU писало, что та же авиакомпания запустила прямые рейсы из Тобольска в Москву. Улететь в столицу России можно дважды в неделю.