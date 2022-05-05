05 мая 2022

В Тюменской области запустят новый прямой рейс в Татарстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Улететь в Казань из Тобольска можно будет два раза в неделю Фото:

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 13 мая запускает прямой рейс из Тобольска (Тюменская область) в Казань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов.

«„ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Казань-Тобольск-Казань. Первый рейс состоится 13 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе тобольского аэропорта.

Полеты будут выполнять по понедельникам и пятницам. Рейсы субсидируются в рамках программы региональных перевозок. Стоимость билетов — 6 696 рублей.

Ранее URA.RU писало, что та же авиакомпания запустила прямые рейсы из Тобольска в Москву. Улететь в столицу России можно дважды в неделю.

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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 13 мая запускает прямой рейс из Тобольска (Тюменская область) в Казань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. «„ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Казань-Тобольск-Казань. Первый рейс состоится 13 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе тобольского аэропорта. Полеты будут выполнять по понедельникам и пятницам. Рейсы субсидируются в рамках программы региональных перевозок. Стоимость билетов — 6 696 рублей. Ранее URA.RU писало, что та же авиакомпания запустила прямые рейсы из Тобольска в Москву. Улететь в столицу России можно дважды в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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