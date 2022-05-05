В Тюменской области запустят новый прямой рейс в Татарстан

Улететь в Казань из Тобольска можно будет два раза в неделю
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 13 мая запускает прямой рейс из Тобольска (Тюменская область) в Казань. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов.
«„ЮВТ АЭРО“ открыла продажи билетов по маршруту Казань-Тобольск-Казань. Первый рейс состоится 13 мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе тобольского аэропорта.
Полеты будут выполнять по понедельникам и пятницам. Рейсы субсидируются в рамках программы региональных перевозок. Стоимость билетов — 6 696 рублей.
Ранее URA.RU писало, что та же авиакомпания запустила прямые рейсы из Тобольска в Москву. Улететь в столицу России можно дважды в неделю.
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