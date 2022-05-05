Православный активист из Екатеринбурга подал в суд на Киркорова. «Оскорбил всех верующих страны»

06 мая 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Православный бизнесмен — меценат Сергий Алиев потребовал от Киркорова миллиард рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский общественный деятель, православный бизнесмен — меценат Сергий Алиев подал иск в суд о привлечении к уголовной ответственности, а также взыскании одного млрд. рублей с певца Филиппа Киркорова. Алиев требует, чтобы певец понес уголовную ответственность за кощунственные действия, которые им были совершены во время апрельских концертов в Кремле. Полученные деньги Алиев направит на помощь беженцам Донбасса. Об этом URA.RU сообщил сам Алиев. «Во время выступлений в честь своего 55-летия артист на сцене Кремлевского дворца „публично осквернил поваленный крест попранием его ногами“. Киркоров своим поступком „возбудил религиозную рознь“ и совершил „экстремистский поступок“. В качестве компенсации морального вреда я потребовал 1 млрд рублей», — отметил бизнесмен. В исковом заявлении (есть в распоряжении URA.RU) Алиев подробно расписал свою гражданскую позицию. Он считает, что Киркоров «оскорбил всех верующих страны», а его поступок во время военной спецоперации на Украине «подрывает воинский дух в армии». «Военнослужащие, которые возвращаются с Украины, „вместо скорби и плача“ по убитым солдатам увидят „торжества юбилея“ Киркорова. Своими действиями артист, „не только оскорбил религиозные чувства православных верующих“ во время Пасхи. Он проявил „эгоизм и цинизм“ в то время, когда тысячи убиенных солдат и офицеров по всей России едут к своим матерям, женам и детям в „цинке“, а десятки тысяч раненых страдают в госпиталях, когда тысячи мирных жителей остались без жилья», — сетует православный бизнесмен. Речь идет о концертах Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. Во время шоу артист залез на огромный белый крест. Алиев известен тем, что выступал против фильма «Матильда» в 2017 году. Фото: Сергей Алиев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Российский общественный деятель, православный бизнесмен — меценат Сергий Алиев подал иск в суд о привлечении к уголовной ответственности, а также взыскании одного млрд. рублей с певца Филиппа Киркорова. Алиев требует, чтобы певец понес уголовную ответственность за кощунственные действия, которые им были совершены во время апрельских концертов в Кремле. Полученные деньги Алиев направит на помощь беженцам Донбасса. Об этом URA.RU сообщил сам Алиев. «Во время выступлений в честь своего 55-летия артист на сцене Кремлевского дворца „публично осквернил поваленный крест попранием его ногами“. Киркоров своим поступком „возбудил религиозную рознь“ и совершил „экстремистский поступок“. В качестве компенсации морального вреда я потребовал 1 млрд рублей», — отметил бизнесмен. В исковом заявлении (есть в распоряжении URA.RU) Алиев подробно расписал свою гражданскую позицию. Он считает, что Киркоров «оскорбил всех верующих страны», а его поступок во время военной спецоперации на Украине «подрывает воинский дух в армии». «Военнослужащие, которые возвращаются с Украины, „вместо скорби и плача“ по убитым солдатам увидят „торжества юбилея“ Киркорова. Своими действиями артист, „не только оскорбил религиозные чувства православных верующих“ во время Пасхи. Он проявил „эгоизм и цинизм“ в то время, когда тысячи убиенных солдат и офицеров по всей России едут к своим матерям, женам и детям в „цинке“, а десятки тысяч раненых страдают в госпиталях, когда тысячи мирных жителей остались без жилья», — сетует православный бизнесмен. Речь идет о концертах Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. Во время шоу артист залез на огромный белый крест. Алиев известен тем, что выступал против фильма «Матильда» в 2017 году.