Город перекроют из-за праздничных мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День Победы 9 мая в Челябинске в центре города перекроют движение транспорта с раннего утра до позднего вечера. Об этом URA.RU сообщили в Управление ГИБДД по Челябинской области.

«В областном центре в связи с праздничными мероприятия приуроченные к празднованию Дня Победы будет вводиться ограничение движения. Просим водителей заранее планировать свои маршруты», — заявили в пресс-службе.

Движение транспорта в центре Челябинска 9 мая начнут ограничивать с раннего утра с 06:00 до 18:00 по следующим улицам:

Проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы

ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

ул. Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны

ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Коммуны

ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса

ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского

ул. Воровского от Театральной площади до проспекта Ленина

ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского

ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

Свердловский проспект от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

ул. Володарского от ул. Коммуны до проспекта Ленина

ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

1-й и 2-й Студенческие переулки от ул. Коммуны до проспекта Ленина

ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина

ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина

С 20.00 до 23.00 в связи с запуском фейерверка движение транспорта закроют на следующих участках:

Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы

ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной

ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда;

ул. Красная от проспекта Ленина до ул. Братьев Кашириных

ул. Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы

ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда

ул. Васенко от проспекта Ленина до ул. Труда

ул. Елькина от проспекта Ленина до ул. Труда

ул. Цвиллинга от проспекта Ленина до ул. Труда

ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Труда

ул. Пушкина от проспекта Ленина до ул. Труда

ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса

ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

Ранее мэрия Челябинска озвучила мероприятия, которые пройдут в центре в День Победы. 9 мая в 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — парад войск Челябинского гарнизона на площади Революции. В 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, а на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города выступят с концертом Олег Газманов и Александр Маршал. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс.

Жителей просят 9 мая заранее планировать движение на транспорте URA.RU

По проспекту Ленина будет маршировать «Бессмертный полк» URA.RU

Движение в городе восстановят после окончания фейерверка URA.RU