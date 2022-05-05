В День Победы 9 мая в Челябинске в центре города перекроют движение транспорта с раннего утра до позднего вечера. Об этом URA.RU сообщили в Управление ГИБДД по Челябинской области.
«В областном центре в связи с праздничными мероприятия приуроченные к празднованию Дня Победы будет вводиться ограничение движения. Просим водителей заранее планировать свои маршруты», — заявили в пресс-службе.
Движение транспорта в центре Челябинска 9 мая начнут ограничивать с раннего утра с 06:00 до 18:00 по следующим улицам:
- Проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы
- ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
- ул. Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны
- ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Коммуны
- ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса
- ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского
- ул. Воровского от Театральной площади до проспекта Ленина
- ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского
- ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- Свердловский проспект от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- ул. Володарского от ул. Коммуны до проспекта Ленина
- ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- 1-й и 2-й Студенческие переулки от ул. Коммуны до проспекта Ленина
- ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина
- ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина
С 20.00 до 23.00 в связи с запуском фейерверка движение транспорта закроют на следующих участках:
- Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы
- ул. Братьев Кашириных от ул. Российской до ул. Краснознаменной
- ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда;
- ул. Красная от проспекта Ленина до ул. Братьев Кашириных
- ул. Каслинская от Братьев Кашириных до проспекта Победы
- ул. Кирова от проспекта Победы до ул. Труда
- ул. Васенко от проспекта Ленина до ул. Труда
- ул. Елькина от проспекта Ленина до ул. Труда
- ул. Цвиллинга от проспекта Ленина до ул. Труда
- ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Труда
- ул. Пушкина от проспекта Ленина до ул. Труда
- ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса
- ул. Карла Маркса от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
- ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
Ранее мэрия Челябинска озвучила мероприятия, которые пройдут в центре в День Победы. 9 мая в 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — парад войск Челябинского гарнизона на площади Революции. В 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, а на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города выступят с концертом Олег Газманов и Александр Маршал. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс.
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