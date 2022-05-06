Казахстан сообщил курганским пограничникам об ужесточении правил

06 мая 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Всех лиц, прибывающих в Казахстан с температурой, отправят в инфекционный стационар даже при наличии ПЦР-теста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Въезд в Республику Казахстан из российских регионов, в том числе из Курганской и Тюменской областей, разрешен только со справкой о прохождении ПЦР-теста на COVID или с сертификатом о вакцинации, но не российским. Всех лиц с повышенной температурой отправят в инфекционный стационар, сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «По информации, полученной от казахстанских партнеров, с 5 мая все прибывающие в страну лица обязаны предоставить в пунктах пропуска справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке), либо справку о вакцинации против COVID-19, признаваемую на территории Казахстана. Сертификат о вакцинации, выдаваемый в РФ, в качестве основания для въезда в страну не признается», — рассказали в погрануправлении. Казахская сторона ссылается на постановление Главного государственного санитарного врача Республики. Исключение сделано для правительственных делегаций Республики Казахстан, членов локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками. Детям в возрасте до пяти лет ПЦР-тест не нужен, если он есть у сопровождающих лиц. «Лица, прибывающие на территорию Республики Казахстан с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки, будут подлежать изоляции в инфекционном стационаре», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что с 11 апреля Казахстан открыл границы, пересечение которых было ограничено из-за пандемии COVID. Однако работали только два пункта пропуска из трех, расположенных вдоль границы с Курганской областью. Позже возобновили работу места пересечения границы с Казахстаном, но также не все. Жители России могут попасть в эту страну с отрицательным ПЦР-тестом. При пересечении границы в обратную сторону ПЦР-тест не требуются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Въезд в Республику Казахстан из российских регионов, в том числе из Курганской и Тюменской областей, разрешен только со справкой о прохождении ПЦР-теста на COVID или с сертификатом о вакцинации, но не российским. Всех лиц с повышенной температурой отправят в инфекционный стационар, сообщили URA.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. «По информации, полученной от казахстанских партнеров, с 5 мая все прибывающие в страну лица обязаны предоставить в пунктах пропуска справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке), либо справку о вакцинации против COVID-19, признаваемую на территории Казахстана. Сертификат о вакцинации, выдаваемый в РФ, в качестве основания для въезда в страну не признается», — рассказали в погрануправлении. Казахская сторона ссылается на постановление Главного государственного санитарного врача Республики. Исключение сделано для правительственных делегаций Республики Казахстан, членов локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками. Детям в возрасте до пяти лет ПЦР-тест не нужен, если он есть у сопровождающих лиц. «Лица, прибывающие на территорию Республики Казахстан с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки, будут подлежать изоляции в инфекционном стационаре», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что с 11 апреля Казахстан открыл границы, пересечение которых было ограничено из-за пандемии COVID. Однако работали только два пункта пропуска из трех, расположенных вдоль границы с Курганской областью. Позже возобновили работу места пересечения границы с Казахстаном, но также не все. Жители России могут попасть в эту страну с отрицательным ПЦР-тестом. При пересечении границы в обратную сторону ПЦР-тест не требуются.