Тюменские промышленники придумали, как обойти санкции ЕС и США

Страны ЕС ввели торговые санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские промышленники могут начать закупать запрещенные к ввозу в Россию запчасти для европейского оборудования через Турцию, Китай или Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт Главного управления строительства (ГУС) Тюменской области. Ранее западные страны ввели против РФ санкции, которые предусматривают запрет на ввоз в Российскую Федерацию продовольственных и непродовольственных товаров, произведенных в ЕС и США.

«Прорабатываются различные варианты замещения продукции. В первую очередь подыскивают аналоги отечественного производства. Уже есть ряд сервисов импортозамещения, на которых производители могут размещать информацию как о потребностях, так и о своей продукции. Не исключается вариант приобретения нужных материалов через дружественные страны: Казахстан, Китай, Турцию. Ведутся переговоры по выстраиванию логистических цепочек», — указано на официальном сайте ГУС Тюменской области.

Там добавили, что тюменские заводы по производству кирпича и цементно-стружечных плит работают на европейских станках. Для них нужны расходные материалы — подшипники, втулки, шкивы и пресс-формы. Существующих запасов хватит еще на 3 — 6 месяцев. Но перспективы организации новых поставок расходников промышленники рассматривают уже сейчас. Правительство региона также продолжает вести работу по оказанию помощи предприятиям в области импортозамещения.

Как ранее указывало URA.RU, необходимость в импортозамещении в России возникла из-за политики введения санкций, которую против РФ в 2000-х годах начали вести страны ЕС и США. После начала проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, западные лидеры усилили всевозможные ограничения. В том числе, торговые. Они заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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