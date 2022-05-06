Первый город РФ возобновит полеты, прерванные из-за спецоперации

Полеты из Тамбова возобновятся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиарейсы из Тамбова, которые ранее были запрещены в связи со спецоперацией на Украине, будут возобновлены. Такое решение было принято по итогам переговоров главы Тамбовской области Максима Егорова с руководителями федеральных структур, ответственных за возобновление авиасообщения и безопасность авиаперелетов.

«С 16 мая возобновляются пассажирские авиарейсы из Тамбова. Самолеты будут летать в направлении Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Продажа билетов по всем направлениям открыта с сегодняшнего дня», — сообщается на сайте администрации Тамбовской области.

30 апреля на панельной дискуссии с представителями IT-компаний, в которой участвовал глава Тамбовской области, предприниматели говорили о необходимости возобновления авиасообщения. По их мнению, это поможет развитию бизнеса в регионе.

До этого авиасообщение между Тамбовом и Москвой возобновилось осенью 2021 года после двухлетнего перерыва. Это было одно из первых решений Максима Егорова на посту главы региона. Уже в декабре чествовали полумиллионного пассажира, что подтверждает востребованность направления.

Регулярные авиарейсы из Тамбова и ряда российских аэропортов на юге страны были временно отменены в феврале 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине, пишет RT. Росавиация продлила запрет на полеты самолетов на юг России до 13 мая этого года.

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