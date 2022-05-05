Росавиация запретила летать на юг России до середины мая

Юг России закрыт для полетов до 13 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила запрет на полеты самолетов на юг России. Теперь он действует до 13 мая этого года.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Сообщается также, что перевозку можно будет осуществить по другим маршрутам. Например, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В прошлый раз Росавиация продлевала режим закрытого неба над югом России до 7 мая. В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты продолжат работу в обычном режиме.

Решение о закрытии южного направления для самолетов было принято сразу после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Украинские военные неоднократно обстреливали приграничные российские территории. Так, обстрелу подвергся погранпункт в Курской области, также ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Брянской области. Агрессия ВСУ распространяется и на соседние территории: в конце апреля этого года солдаты обстреляли населенный пункт Колбасна в Приднестровье, где находится крупнейший в Европе склад боеприпасов. Они также установили тяжелое вооружение на химзаводе в Харькове, отмечает телеканал 360. На территории предприятия находятся цистерны с ядовитой жидкостью, дополняет Nation News.

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