В парке Челябинская появится площадка для йоги

В парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинскапоявится площадка для занятия йогой. Об этом 6 мая заявил глава Металлургического района Сергей Кочетков.
«Мы со спортом объединимся и очень интересные занятия будем предлагать для жителей района. Йогой занимаются практически во всех парках, но вот такая площадка будет только в Металлургическом районе», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.
В парке Тищенко сейчас полным ходом идут работы по реконструкции. В этом году планируется построить масштабный скейтпарк и площадку для детского воркаута. В 2022 году на обновление парка из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.
14 апреля этого года в парке Тищенко побывал Алексей Текслер. Он пообщался с жителями района и пообещал: работы по благоустройству и реконструкции общественных пространств будут продолжены.
В парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска появится площадка для занятия йогой. Об этом 6 мая заявил глава Металлургического района Сергей Кочетков. «Мы со спортом объединимся и очень интересные занятия будем предлагать для жителей района. Йогой занимаются практически во всех парках, но вот такая площадка будет только в Металлургическом районе», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова. В парке Тищенко сейчас полным ходом идут работы по реконструкции. В этом году планируется построить масштабный скейтпарк и площадку для детского воркаута. В 2022 году на обновление парка из областного бюджета было выделено 100 млн рублей. 14 апреля этого года в парке Тищенко побывал Алексей Текслер. Он пообщался с жителями района и пообещал: работы по благоустройству и реконструкции общественных пространств будут продолжены.