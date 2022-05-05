В парке Челябинская появится площадка для йоги

Сергей Кочетков рассказал, как изменится парк Тищенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска появится площадка для занятия йогой. Об этом 6 мая заявил глава Металлургического района Сергей Кочетков.

«Мы со спортом объединимся и очень интересные занятия будем предлагать для жителей района. Йогой занимаются практически во всех парках, но вот такая площадка будет только в Металлургическом районе», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

В парке Тищенко сейчас полным ходом идут работы по реконструкции. В этом году планируется построить масштабный скейтпарк и площадку для детского воркаута. В 2022 году на обновление парка из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.

14 апреля этого года в парке Тищенко побывал Алексей Текслер. Он пообщался с жителями района и пообещал: работы по благоустройству и реконструкции общественных пространств будут продолжены.