05 мая 2022

В парке Челябинская появится площадка для йоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству Металлургического района. Челябинск, кочетков сергей
Сергей Кочетков рассказал, как изменится парк Тищенко Фото:

В парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска появится площадка для занятия йогой. Об этом 6 мая заявил глава Металлургического района Сергей Кочетков.

«Мы со спортом объединимся и очень интересные занятия будем предлагать для жителей района. Йогой занимаются практически во всех парках, но вот такая площадка будет только в Металлургическом районе», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

В парке Тищенко сейчас полным ходом идут работы по реконструкции. В этом году планируется построить масштабный скейтпарк и площадку для детского воркаута. В 2022 году на обновление парка из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.

14 апреля этого года в парке Тищенко побывал Алексей Текслер. Он пообщался с жителями района и пообещал: работы по благоустройству и реконструкции общественных пространств будут продолжены.

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В парке имени Тищенко в Металлургическом районе Челябинска появится площадка для занятия йогой. Об этом 6 мая заявил глава Металлургического района Сергей Кочетков. «Мы со спортом объединимся и очень интересные занятия будем предлагать для жителей района. Йогой занимаются практически во всех парках, но вот такая площадка будет только в Металлургическом районе», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова. В парке Тищенко сейчас полным ходом идут работы по реконструкции. В этом году планируется построить масштабный скейтпарк и площадку для детского воркаута. В 2022 году на обновление парка из областного бюджета было выделено 100 млн рублей. 14 апреля этого года в парке Тищенко побывал Алексей Текслер. Он пообщался с жителями района и пообещал: работы по благоустройству и реконструкции общественных пространств будут продолжены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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