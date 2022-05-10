В Курганской области резко возросло число мигрантов-преступников

Число преступлений, совершенных в Курганской области иностранными гражданами, по итогам трех первых месяцев 2022 года выросло более чем на 380%. Такая информация опубликована на сайте областной прокуратуры.
«Иностранными гражданами на территории области совершено 135 криминальных посягательств (аналогичный период прошлого года — 28, +382,1%). В том числе гражданами государств-участников СНГ — 132, их удельный вес составил 97,8%», — указано в характеристике состояния преступности в Курганской области за январь—март 2022 года.
В основном рост произошел за счет преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ) — с одного до 81. Число преступлений по статье 159 УК РФ, совершенных иностранцами, выросло с одного до 16. Среди муниципалитетов региона лидерами по росту преступлений, совершенных иностранцами, стали города Шадринск (рост на 61) и Курган (рост на 36).
Количество преступлений, совершенных в Курганской области в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, увеличилось с одного (в январе—марте 2021 года) до пяти криминальных посягательств (в январе—марте 2022 года). В целом по итогам первого квартала 2022 года на территории региона зарегистрировано 3481 уголовно наказуемое деяние. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее URA.RU сообщало, что число преступлений коррупционной направленности в Курганской области по итогам первых трех месяцев 2022 года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном рост произошел за счет выявленных фактов мелкого взяточничества (с 7 до 43).
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Число преступлений, совершенных в Курганской области иностранными гражданами, по итогам трех первых месяцев 2022 года выросло более чем на 380%. Такая информация опубликована на сайте областной прокуратуры. «Иностранными гражданами на территории области совершено 135 криминальных посягательств (аналогичный период прошлого года — 28, +382,1%). В том числе гражданами государств-участников СНГ — 132, их удельный вес составил 97,8%», — указано в характеристике состояния преступности в Курганской области за январь—март 2022 года. В основном рост произошел за счет преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных веществ) — с одного до 81. Число преступлений по статье 159 УК РФ, совершенных иностранцами, выросло с одного до 16. Среди муниципалитетов региона лидерами по росту преступлений, совершенных иностранцами, стали города Шадринск (рост на 61) и Курган (рост на 36). Количество преступлений, совершенных в Курганской области в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, увеличилось с одного (в январе—марте 2021 года) до пяти криминальных посягательств (в январе—марте 2022 года). В целом по итогам первого квартала 2022 года на территории региона зарегистрировано 3481 уголовно наказуемое деяние. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что число преступлений коррупционной направленности в Курганской области по итогам первых трех месяцев 2022 года выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном рост произошел за счет выявленных фактов мелкого взяточничества (с 7 до 43).