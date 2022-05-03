В Курганской области число мелких взяток выросло на 500%

В Курганской области число коррупционных преступлений выросло на 13%, при этом фактов мелкого взятничества стало больше на 514,3% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Число преступлений коррупционной направленности в Курганской области по итогам первых трех месяцев 2022 года выросло на 13% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Заметный вклад в этот рост внесло мелкое взятничество, где рост составил 514,3%. Такие данные опубликованы на сайте областной прокуратуры.

«На 13% увеличилось число преступлений коррупционной направленности (со 108 до 122), в основном, за счет фактов мелкого взяточничества (рост с 7 до 43; +514,3%), дачи взяток (с 16 до 40; +150%), получения взяток (с 6 до 20; +233,3%)», — говорится в характеристике состояния преступности в регионе за январь—март 2022 года.

Рост числа зарегистрированных фактов дачи и получения взяток произошел в основном за счет Кургана. Лидерами по росту фактов мелкого взятничества стали Курган (на 24), Кетовский район (на 5), Мокроусовский (на 4). «Одновременно снизилось число мошенничеств (с 38 до 8; -78,9%)», — отмечают в прокуратуре. Фактов служебного подлога стало меньше на 62,5% (снижение с 16 до 6).

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2021 года в Курганской области было выявлено 285 преступлений коррупционной направленности, в том числе 27 фактов получения взяток, 37 фактов дачи взяток, 117 мошенничеств с использованием служебного положения, 44 присвоений и растрат. По данным прокуратуры, число преступлений коррупционной направленности в регионе в 2021 году сократилось на 18,8% (с 351 до 285).

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