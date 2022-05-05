05 мая 2022

На фиксацию нарушений в ЯНАО потратят десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, камеры наблюдения, видеонаблюдение
На камеры в ЯНАО потратят миллионы рублей Фото:

Власти ЯНАО потратят на фото и видеофикасацию дорожных нарушений порядка двухсот миллионов рублей. Соответствующий проект документа размещен на сайте правительства региона.

«Департаментом региональной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — департамент) подготовлен проект приказа „О внесение изменений в нормативы количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций департамента региональной безопасности ЯНАО“», — говорится в пояснительной записке к документу. В самом документе расписаны суммы, а также указано, на что они будут потрачены.

Дороже всего властям обойдется комплексное обслуживание «системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения». Оно будет стоить более 160 миллионов рублей.

В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее власти ЯНАО сообщили, что увеличат количество камер видеонаблюдения в регионе. Сейчас уже установлено более 100 камер.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей».

Власти ЯНАО потратят на фото и видеофикасацию дорожных нарушений порядка двухсот миллионов рублей. Соответствующий проект документа размещен на сайте правительства региона. «Департаментом региональной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — департамент) подготовлен проект приказа „О внесение изменений в нормативы количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций департамента региональной безопасности ЯНАО“», — говорится в пояснительной записке к документу. В самом документе расписаны суммы, а также указано, на что они будут потрачены. Дороже всего властям обойдется комплексное обслуживание «системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения». Оно будет стоить более 160 миллионов рублей. В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее власти ЯНАО сообщили, что увеличат количество камер видеонаблюдения в регионе. Сейчас уже установлено более 100 камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...