На фиксацию нарушений в ЯНАО потратят десятки миллионов

На камеры в ЯНАО потратят миллионы рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ЯНАО потратят на фото и видеофикасацию дорожных нарушений порядка двухсот миллионов рублей. Соответствующий проект документа размещен на сайте правительства региона.

«Департаментом региональной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — департамент) подготовлен проект приказа „О внесение изменений в нормативы количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций департамента региональной безопасности ЯНАО“», — говорится в пояснительной записке к документу. В самом документе расписаны суммы, а также указано, на что они будут потрачены.

Дороже всего властям обойдется комплексное обслуживание «системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения». Оно будет стоить более 160 миллионов рублей.

В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее власти ЯНАО сообщили, что увеличат количество камер видеонаблюдения в регионе. Сейчас уже установлено более 100 камер.