Доход мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай составил 2,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай впервые отчиталась о доходах в качестве мэра города, по итогам 2021 года она заработала 2,6 млн рублей. Это самый низкий доход среди глав крупнейших городов региона — Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Декларация о доходах опубликована на сайте городской администрации.

«Декларированный годовой доход Эльвиры Бугай — 2 млн 625 тысяч 143 рублей», — сказано в декларации. Согласно документу, Бугай имеет в собственности долю квартиры. Машины во владении у главы города нет.

Супруг главы Нефтеюганска имеет в собственности квартиру, а также долю в другом жилье. Кроме того, у него есть кроссовер Subaru Outback.

Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. На статус самого богатого мэра в ХМАО претендует глава Сургута Андрей Филатов. За минувший год он заработал больше 20 млн.