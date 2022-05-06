Мэр Нефтеюганска впервые отчиталась о доходах. Они скромнее, чем у соседей

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Доход мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай составил 2,6 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай впервые отчиталась о доходах в качестве мэра города, по итогам 2021 года она заработала 2,6 млн рублей. Это самый низкий доход среди глав крупнейших городов региона — Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Декларация о доходах опубликована на сайте городской администрации.

«Декларированный годовой доход Эльвиры Бугай — 2 млн 625 тысяч 143 рублей», — сказано в декларации. Согласно документу, Бугай имеет в собственности долю квартиры. Машины во владении у главы города нет.

Супруг главы Нефтеюганска имеет в собственности квартиру, а также долю в другом жилье. Кроме того, у него есть кроссовер Subaru Outback.

Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. На статус самого богатого мэра в ХМАО претендует глава Сургута Андрей Филатов. За минувший год он заработал больше 20 млн.

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Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай впервые отчиталась о доходах в качестве мэра города, по итогам 2021 года она заработала 2,6 млн рублей. Это самый низкий доход среди глав крупнейших городов региона — Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Декларация о доходах опубликована на сайте городской администрации. «Декларированный годовой доход Эльвиры Бугай — 2 млн 625 тысяч 143 рублей», — сказано в декларации. Согласно документу, Бугай имеет в собственности долю квартиры. Машины во владении у главы города нет. Супруг главы Нефтеюганска имеет в собственности квартиру, а также долю в другом жилье. Кроме того, у него есть кроссовер Subaru Outback. Ранее URA.RU писало, что о доходах отчитались мэры Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. На статус самого богатого мэра в ХМАО претендует глава Сургута Андрей Филатов. За минувший год он заработал больше 20 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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