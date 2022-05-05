Глава Нижневартовска стал больше зарабатывать, став мэром

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко увеличил свой доход Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко стал больше зарабатывать, став мэром в 2021 году. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте городской администрации.

В 2021 году глава Нижневартовска заработал 6,5 млн рублей. При том, как в 2020 году на позиции вице-мэра его доход составлял 6,4 млн рублей. Причем, из них 1,3 млн рублей Кощенко получил от продажи машины. У градоначальника в собственности есть квартира площадь в 94 кв. м. А передвигается мэр Нижневартовска на Toyota Land Cruiser 150.

Первая леди Нижневартовска также неплохо зарабатывает. В 2021 году ее доход составил почти 2,4 млн рублей. Из недвижимости у нее имеется земельный участок, квартиры и паркинг.

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