05 мая 2022

Глава Нижневартовска стал больше зарабатывать, став мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко увеличил свой доход Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко стал больше зарабатывать, став мэром в 2021 году. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте городской администрации.

В 2021 году глава Нижневартовска заработал 6,5 млн рублей. При том, как в 2020 году на позиции вице-мэра его доход составлял 6,4 млн рублей. Причем, из них 1,3 млн рублей Кощенко получил от продажи машины. У градоначальника в собственности есть квартира площадь в 94 кв. м. А передвигается мэр Нижневартовска на Toyota Land Cruiser 150.

Первая леди Нижневартовска также неплохо зарабатывает. В 2021 году ее доход составил почти 2,4 млн рублей. Из недвижимости у нее имеется земельный участок, квартиры и паркинг.

Ранее URA.RU сообщало, что самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов купил себе новый самолет. Теперь в его собственности находится 11 летательных аппаратов.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко стал больше зарабатывать, став мэром в 2021 году. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте городской администрации. В 2021 году глава Нижневартовска заработал 6,5 млн рублей. При том, как в 2020 году на позиции вице-мэра его доход составлял 6,4 млн рублей. Причем, из них 1,3 млн рублей Кощенко получил от продажи машины. У градоначальника в собственности есть квартира площадь в 94 кв. м. А передвигается мэр Нижневартовска на Toyota Land Cruiser 150. Первая леди Нижневартовска также неплохо зарабатывает. В 2021 году ее доход составил почти 2,4 млн рублей. Из недвижимости у нее имеется земельный участок, квартиры и паркинг. Ранее URA.RU сообщало, что самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов купил себе новый самолет. Теперь в его собственности находится 11 летательных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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