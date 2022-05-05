Супруги мэров из ЯНАО заработали больше чем в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов и мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова не смогли разбогатеть за 2021 год. Вместо них это сделали их супруги, которые почти в несколько раз увеличили свои доходы. Декларации о доходах опубликовали на сайтах мэрий.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Новый Уренгой за период с 01 января по 31 декабря 2021 года. Декларированный годовой доход — 11 559 845,27 рубля. Супруга 1 053 171,88 рубля», — говорится в документе. В 2020 году доход супруги Андрея Воронова составлял 67 401,45 рублей.

За 2021 год доход главы Лабытнанги Марины Тресковой составляет 11 млн рублей, что на миллион меньше по сравнению с прошлым годом. Но ее супруг заработал на 19 млн рублей больше в сравнении с 2020 годом, и его доход составил 47 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов за 2021 год заработал втрое меньше, чем за предыдущий год.Мэр потерял в доходах гораздо больше остальных градоначальников в ЯНАО.