Жители ЯНАО подрались из-за парковки. Видео

06 мая 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Драку устроили во дворе дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов. «Двор в районе Ленина, 30. Вот так в Ноябрьске делят парковочные места» — сообщают в telegram-канале «Южные ворота Ямала». «Страшно по городу ходить!» — пишет в комментариях под постом пользователь Татьяна. «Возможно, выпили, повздорили, решили не за ножи хвататься, а на руках выйти и побороться», — высказался Павел Б. Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде жители завели telegram-канал для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов. «Двор в районе Ленина, 30. Вот так в Ноябрьске делят парковочные места» — сообщают в telegram-канале «Южные ворота Ямала». «Страшно по городу ходить!» — пишет в комментариях под постом пользователь Татьяна. «Возможно, выпили, повздорили, решили не за ножи хвататься, а на руках выйти и побороться», — высказался Павел Б. Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде жители завели telegram-канал для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий.