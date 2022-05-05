В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов.
«Двор в районе Ленина, 30. Вот так в Ноябрьске делят парковочные места» — сообщают в telegram-канале «Южные ворота Ямала».
«Страшно по городу ходить!» — пишет в комментариях под постом пользователь Татьяна. «Возможно, выпили, повздорили, решили не за ножи хвататься, а на руках выйти и побороться», — высказался Павел Б.
Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос.
Ранее URA.RU писало, что в Салехарде жители завели telegram-канал для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал