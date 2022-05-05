05 мая 2022

Жители ЯНАО подрались из-за парковки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Драку устроили во дворе дома Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов.

«Двор в районе Ленина, 30. Вот так в Ноябрьске делят парковочные места» — сообщают в telegram-канале «Южные ворота Ямала».

«Страшно по городу ходить!» — пишет в комментариях под постом пользователь Татьяна. «Возможно, выпили, повздорили, решили не за ножи хвататься, а на руках выйти и побороться», — высказался Павел Б.

Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде жители завели telegram-канал для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов. «Двор в районе Ленина, 30. Вот так в Ноябрьске делят парковочные места» — сообщают в telegram-канале «Южные ворота Ямала». «Страшно по городу ходить!» — пишет в комментариях под постом пользователь Татьяна. «Возможно, выпили, повздорили, решили не за ножи хвататься, а на руках выйти и побороться», — высказался Павел Б. Оперативно получить комментарий по инциденту в УМВД России по ЯНАО не удалось. В ведомство направлен запрос. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде жители завели telegram-канал для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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