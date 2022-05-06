Члены СБ ООН поддержали заявление по Украине

07 мая 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

СБ ООН впервые с начала спецоперации РФ единогласно принял заявление по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Безопасности ООН принял единогласно заявление по Украине. Об этом объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс. «Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», — сказал Миллс на заседании Совбеза ООН, трансляция которого велась на YouTube. В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез ООН предупреждает, что все государства-члены взяли на себя обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами, предусмотренные Уставом ООН. Вместе с тем, в заявлении Совбез просит информировать его соответствующим образом после принятия этого заявления. Такое поручение дано генсеку ООН. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Совет Безопасности ООН принял единогласно заявление по Украине. Об этом объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс. «Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», — сказал Миллс на заседании Совбеза ООН, трансляция которого велась на YouTube. В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез ООН предупреждает, что все государства-члены взяли на себя обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами, предусмотренные Уставом ООН. Вместе с тем, в заявлении Совбез просит информировать его соответствующим образом после принятия этого заявления. Такое поручение дано генсеку ООН. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения страны. Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.