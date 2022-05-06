Депутат Госдумы призвал присоединить Херсонскую область к России. «Нужно проводить референдум»

07 мая 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

В Херсонской области должен пройти референдум о независимости или присоединению к России, чтобы жители смогли решить дальнейшую судьбу региона. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам от фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа. «Мое мнение, что [в Херсоне] нужно проводить референдум. В каждом государстве так должно быть. Референдум определяет, куда хотят люди: хотят они создать свою Херсонскую республику или хотят объединиться с Крымом или Донецком», — заявил Алексей Чепа в интервью Daily Storm. Он подчеркнул, что принимать решение о дальнейшей судьбе региона должны именно его жители, а не Госдума РФ или администрация области. «В составе какой территории жить, должны определять только граждане Херсонской области», — добавил парламентарий. Также депутат отметил, что голосование, подобное тому, что проводилось в 2014 году в Крыму, будет самым справедливым решением. «Мне кажется, все другие назначения будут по-другому восприниматься и людьми, и общественностью», — заключил Чепа. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области начнут выдавать российские паспорта. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, Россия навсегда останется в Херсонской области. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.