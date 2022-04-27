В Херсонской области заявили о переходе на российский рубль

28 апреля 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

С 1 мая Херсонская область начнет переход с гривны на рубль, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонская область Украины с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов. С 1 мая Херсонская область перейдет в рублевую зону, заявил Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он добавил, что российский рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе примерно спустя четыре месяца. Все это время в Херсоне будет ходить и рубль, и гривна. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Херсонская область Украины с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов. С 1 мая Херсонская область перейдет в рублевую зону, заявил Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он добавил, что российский рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе примерно спустя четыре месяца. Все это время в Херсоне будет ходить и рубль, и гривна. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение.