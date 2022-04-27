27 апреля 2022

В Херсонской области заявили о переходе на российский рубль

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С 1 мая Херсонская область начнет переход с гривны на рубль, заявил Кирилл Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсонская область Украины с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

С 1 мая Херсонская область перейдет в рублевую зону, заявил Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он добавил, что российский рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе примерно спустя четыре месяца. Все это время в Херсоне будет ходить и рубль, и гривна.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение.

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Херсонская область Украины с 1 мая начнет смену официальной валюты на российский рубль. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов. С 1 мая Херсонская область перейдет в рублевую зону, заявил Кирилл Стремоусов РИА «Новости». Он добавил, что российский рубль станет единственной официальной денежной единицей в регионе примерно спустя четыре месяца. Все это время в Херсоне будет ходить и рубль, и гривна. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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