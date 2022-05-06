Жители Херсонской области станут гражданами России

Население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — рассказал Кирилл Стремоусов местному телеканалу.
15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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