06 мая 2022

Жители Херсонской области станут гражданами России

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Жители Херсонской области получат российские паспорта, заявил Кирилл Стремоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — рассказал Кирилл Стремоусов местному телеканалу.

15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — рассказал Кирилл Стремоусов местному телеканалу. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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