Жители Херсонской области станут гражданами России 07 мая 2022 в 00:49 Размер текста - 17 + Жители Херсонской области получат российские паспорта, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — рассказал Кирилл Стремоусов местному телеканалу. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Население Херсонской области сможет получить российское гражданство. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — рассказал Кирилл Стремоусов местному телеканалу. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В Херсоне заработало российское телевидение. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Жители Херсонской области уже начали получать выплаты в рублях. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям