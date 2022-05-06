Россияне за год стали в два раза реже сдавать на права

07 мая 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

По мнению Николая Гилякова, доля сдающих на права россиян уменьшилась из-за плохой подготовки в автошколах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доля россиян, сдающих с первого раза экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения, уменьшилась вдвое. Об этом заявил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков в эфире «Радио-КП». Доля граждан, сдающих на права с первого раза, сократилась за год вдвое — с 25% до 12%, рассказал Николай Гиляков, передает « Коммерсант ». «Качество подготовки остается на невысоком уровне», — заметил он. По его словам, ГИБДД рассчитывало на то, что автошколы быстрее адаптируются и «скорректируют» подготовку в связи с изменениями единого практического экзамена 1 апреля 2021 года. Гендиректор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников отметил, что «привычная схема обучения в автошколах дала сбой», потому что инструкторы лишились возможности заранее заучить учебный маршрут. Результаты теории, ухудшившиеся на 5%, показали негативный эффект онлайн-обучения, которым «автошколы стали злоупотреблять после пандемии», добавил он. По его мнению, для инструкторов в автошколах необходимо вводить «систему мотивации», потому что сейчас они никак не заинтересованы в том, чтобы ученики сдавали на права. Автошколы заявляют, что основная причина низких показателей сдающих кроется в неточностях и двойных толкованиях нового регламента по сдаче экзаменов. В письме Национального союза автошкол, направленном начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, приводится в пример то, что время экзамена ограничено 30 минутами, но может быть увеличено по решению инспектора, из-за чего его длительность иногда составляет более часа. 1 апреля 2021 года ГИБДД изменили экзамен на право управления транспортными средствами. В связи с этим в России собирались изменить программу обучения в автошколах впервые за 60 лет. В январе ГИБДД изменило правила получения прав в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Доля россиян, сдающих с первого раза экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения, уменьшилась вдвое. Об этом заявил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков в эфире «Радио-КП». Доля граждан, сдающих на права с первого раза, сократилась за год вдвое — с 25% до 12%, рассказал Николай Гиляков, передает «Коммерсант». «Качество подготовки остается на невысоком уровне», — заметил он. По его словам, ГИБДД рассчитывало на то, что автошколы быстрее адаптируются и «скорректируют» подготовку в связи с изменениями единого практического экзамена 1 апреля 2021 года. Гендиректор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников отметил, что «привычная схема обучения в автошколах дала сбой», потому что инструкторы лишились возможности заранее заучить учебный маршрут. Результаты теории, ухудшившиеся на 5%, показали негативный эффект онлайн-обучения, которым «автошколы стали злоупотреблять после пандемии», добавил он. По его мнению, для инструкторов в автошколах необходимо вводить «систему мотивации», потому что сейчас они никак не заинтересованы в том, чтобы ученики сдавали на права. Автошколы заявляют, что основная причина низких показателей сдающих кроется в неточностях и двойных толкованиях нового регламента по сдаче экзаменов. В письме Национального союза автошкол, направленном начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, приводится в пример то, что время экзамена ограничено 30 минутами, но может быть увеличено по решению инспектора, из-за чего его длительность иногда составляет более часа. 1 апреля 2021 года ГИБДД изменили экзамен на право управления транспортными средствами. В связи с этим в России собирались изменить программу обучения в автошколах впервые за 60 лет. В январе ГИБДД изменило правила получения прав в 2022 году.