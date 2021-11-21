Автошколы в России изменят программу обучения впервые за 60 лет

Программу для обучения водителей на категорию В в РФ собираются изменить впервые за 60 лет. Проект разработали представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности».
Документ будет рассмотрен Минпросвещения 1 декабря. «За основу взят модульный принцип обучения, то есть теоретические занятия поделены на тематические блоки: „Правила дорожного движения“, „Основы законодательства в сфере дорожного движения“, „Психофизиологические основы деятельности водителя“, „Культура вождения и этика водителей“ и „Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В как объектов управления“», — рассказали «Известиям» разработчики проекта.
Кроме специалисты предлагают ввести специальные видеотесты на «умение читать дорогу». Это серия видеороликов по 30 секунд. Будущий водитель должен будет их просматривать и запоминать, как действовать в той или иной ситуации на дороге.
При этом часы теории сократятся, однако появится самостоятельное обучение, например с помощью онлайн-пособий. Помимо итогового внутреннего экзамена обучающимся придется сдавать и промежуточные — после каждой темы. Отмечается, что в случае неудовлетворительной оценки, потенциальным водителям придется доплачивать за дополнительные занятия и пересдачу. Отмечается, что программа в школах не менялась с 1960-х годов.
Ранее в Национальном автомобильном союзе предложили добавить ПДД в школьную программу и ввести ЕГЭ на знание предмета. Организация обратилась с инициативой в правительство России. Результаты экзамена предлагают включать в аттестат, отмечает «Царьград». Предполагается, что школьников будут обучать учителя ОБЖ, пишет сайт
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