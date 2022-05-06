06 мая 2022

В аэропортах ХМАО задерживают рейсы из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет Фото:

В Нижневартовске из-за непогоды задерживают авиарейсы на прилет и вылет из Москвы, Екатеринбурга, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Рейс B2 169 Москва Москва-Дмд. Не вылетел», — указано в онлайн-табло.

Аналогичная ситуация в аэропорту Сургута. Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет.

Ранее URA.RU писало, что снежный шторм, который накрыл города ХМАО, парализовал движение транспорта. На дорогах десятки ДТП, в аэропорту Сургута задерживают рейсы, а жители делятся фотографиями и видео последствий в социальных сетях.

Скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска
Скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска
Скрин онлайн-табло аэропорта Сургута
Скрин онлайн-табло аэропорта Сургута

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В Нижневартовске из-за непогоды задерживают авиарейсы на прилет и вылет из Москвы, Екатеринбурга, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте аэропорта. «Рейс B2 169 Москва Москва-Дмд. Не вылетел», — указано в онлайн-табло. Аналогичная ситуация в аэропорту Сургута. Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет. Ранее URA.RU писало, что снежный шторм, который накрыл города ХМАО, парализовал движение транспорта. На дорогах десятки ДТП, в аэропорту Сургута задерживают рейсы, а жители делятся фотографиями и видео последствий в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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