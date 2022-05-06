В аэропортах ХМАО задерживают рейсы из-за непогоды

07 мая 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске из-за непогоды задерживают авиарейсы на прилет и вылет из Москвы, Екатеринбурга, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте аэропорта. «Рейс B2 169 Москва Москва-Дмд. Не вылетел», — указано в онлайн-табло. Аналогичная ситуация в аэропорту Сургута. Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет. Ранее URA.RU писало, что снежный шторм, который накрыл города ХМАО, парализовал движение транспорта. На дорогах десятки ДТП, в аэропорту Сургута задерживают рейсы, а жители делятся фотографиями и видео последствий в социальных сетях. Скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска Скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска Скрин онлайн-табло аэропорта Сургута Скрин онлайн-табло аэропорта Сургута Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске из-за непогоды задерживают авиарейсы на прилет и вылет из Москвы, Екатеринбурга, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте аэропорта. «Рейс B2 169 Москва Москва-Дмд. Не вылетел», — указано в онлайн-табло. Аналогичная ситуация в аэропорту Сургута. Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет. Ранее URA.RU писало, что снежный шторм, который накрыл города ХМАО, парализовал движение транспорта. На дорогах десятки ДТП, в аэропорту Сургута задерживают рейсы, а жители делятся фотографиями и видео последствий в социальных сетях.