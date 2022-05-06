В аэропортах ХМАО задерживают рейсы из-за непогоды

Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет
В Нижневартовске из-за непогоды задерживают авиарейсы на прилет и вылет из Москвы, Екатеринбурга, Томска и других городов. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
«Рейс B2 169 Москва Москва-Дмд. Не вылетел», — указано в онлайн-табло.
Аналогичная ситуация в аэропорту Сургута. Задержано несколько десятков рейсов на вылет и прилет.
Ранее URA.RU писало, что снежный шторм, который накрыл города ХМАО, парализовал движение транспорта. На дорогах десятки ДТП, в аэропорту Сургута задерживают рейсы, а жители делятся фотографиями и видео последствий в социальных сетях.
Скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска
Скрин онлайн-табло аэропорта Нижневартовска
Скрин онлайн-табло аэропорта Сургута
Скрин онлайн-табло аэропорта Сургута
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