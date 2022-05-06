Полиция ХМАО переведена в особый режим службы из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снежный шторм, который накрыл города ХМАО, парализовал движение транспорта. На дорогах десятки ДТП, в аэропорту Сургута задерживают рейсы, а жители делятся фотографиями и видео последствий в социальных сетях. Жителям Когалыма и Нефтеюганска ограничили движение всех видов транспорта из-за непогоды.

«Основная часть ДТП — съезды в кювет из-за метеоусловий», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. До улучшения погодных условий действует ограничение скоростного режима (до 70 км/ч) на участке 11-28 км автодороги «Югра», Ханты-Мансийский район, отмечают в ведомстве. Запрещено передвигаться на летней резине на участке 17-91 км автодороги «Сургут — Лянтор», а также на участке 846-953 км трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск».

«Нельзя менять резину раньше 9 мая! Каждый год одно и тоже», — пишет пользователь Галина Быкова в группе «К-Информ». «Дай бог, чтобы были живы», — делится пользователь Юленька под постом в telegram-канале «Подслушано в Лянторе». Посты набирают десятки комментариев.

МЧС предупреждает, что непогода в ХМАО ожидается и 7 мая. Прогнозируется мокрый снег, метель, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

ДТП под Лянтором Telegram-канал «Подслушано в Лянторе»

Развязка Аэрофлотская — Западная, подъем на мост перекрыт вахтовыми автобусами Группа «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте»

Онлайн-табло Аэропорта Сургута Фото: скрин с сайта аэропорта

Онлайн-табло Аэропорта Сургута Фото: скрин с сайта аэропорта

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задерживают авиарейсы из-за шторма, а с дороги сдуло автобус. Жителям Когалыма и Нефтеюганска ограничили движение всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.