Движение по трассе Курган - Тюмень полностью восстановлено

Движение автотранспорта из Кургана в Тюмень восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба курганской инспекции безопасности дорожного движения в telegram-канале.
Движение транспорта на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» в направлении города Тюмени осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД предупреждают, что на территории сохраняется задымление. Видимость дорожного полотна частично ограничена. Водителям рекомендовано, по возможности, избежать дальних поездок, до полной стабилизации ситуации.
Ранее URA.RU писало, что на участке трассы Курган-Тюмень из-за лесных пожаров временно перекрыли движение. Тюменских водителей также предостерегли от посещения Курганской области.
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