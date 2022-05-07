Тюменцев предостерегают от поездок в Курган. Видео

07 мая 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дорога перекрыта от деревни Редькино до Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцев предостерегают от поездки в Курган из-за перекрытия дороги от деревни Редькино (Курганская область) до Кургана. Об этом сообщил местный житель в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Кто едет в Курган, готовьтесь, дорога перекрыта от Редькино до Кургана. Пропускают колоннами через 40 минут в сопровождении экипажа ДПС и пожарного автомобиля», — написал в группе анонимный пользователь. Он отметил, что видимость дороги до 100 метров. Ранее URA.RU сообщало, что на участке федеральной трассы Курган-Тюмень временно перекрыли движение автомобилей на границах Кетовского и Белозерского районов Курганской области из-за лесных пожаров. Позже возобновили движение для машин, но в реверсивном режиме в сопровождении экипажей ДПС. Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что пожар угрожает трем населенным пунктам. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Тюменцев предостерегают от поездки в Курган из-за перекрытия дороги от деревни Редькино (Курганская область) до Кургана. Об этом сообщил местный житель в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Кто едет в Курган, готовьтесь, дорога перекрыта от Редькино до Кургана. Пропускают колоннами через 40 минут в сопровождении экипажа ДПС и пожарного автомобиля», — написал в группе анонимный пользователь. Он отметил, что видимость дороги до 100 метров. Ранее URA.RU сообщало, что на участке федеральной трассы Курган-Тюмень временно перекрыли движение автомобилей на границах Кетовского и Белозерского районов Курганской области из-за лесных пожаров. Позже возобновили движение для машин, но в реверсивном режиме в сопровождении экипажей ДПС. Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что пожар угрожает трем населенным пунктам.