Останки животных обнаружили на берегу Тобола Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На берегу реки Тобол в Тюменской области нашли останки животных. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Их обнаружили в районе села Бачелино Ярковского района, которое находится в 108 километрах от Тобольска.

«Вот что творится на берегу реки Тобол. Это все воняет на десятки километров и падает в реку», — сообщили в посте группы «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под постом пользователи предположили, что это останки крупного рогатого скота.

Получить комментарий в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области не удалось. Корреспонденту URA.RU пообещали ответить 11 мая, после праздников.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени обнаружили свалку голов и костей животных. Останки нашли недалеко от СНТ Матмасский. В Россельхознадзоре по региону тогда попросили граждан в первую очередь обращаться к местной администрации.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»