Боевики вышли с белым флагом из «Азовстали»

07 мая 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Националисты укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, начали выходить с белым флагом. Об этом сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й мотострелковый полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский. «Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь „Азовстали“. Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Территория завода блокирована российскими военными, там засели националисты и бойцы ВСУ. Путин ранее приказал отменить штурм «Азовстали» и блокировать промзону, передает «Царьград». С территории завода и из самого Мариуполя за последнее время эвакуировали около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информацию подтвердили в штабе теробороны ДНР. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в бункерах под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых, передает деловое издание «Взгляд». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. На стороне Украины в боевых действиях участвуют иностранные наемники. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Боевики ВСУ, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, начали выходить с белым флагом. Об этом сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й мотострелковый полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский. «Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь „Азовстали“. Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. Территория завода блокирована российскими военными, там засели националисты и бойцы ВСУ. Путин ранее приказал отменить штурм «Азовстали» и блокировать промзону, передает «Царьград». С территории завода и из самого Мариуполя за последнее время эвакуировали около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информацию подтвердили в штабе теробороны ДНР. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в бункерах под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых, передает деловое издание «Взгляд». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. На стороне Украины в боевых действиях участвуют иностранные наемники.