Боевики вышли с белым флагом из «Азовстали»

Боевики ВСУ, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, начали выходить с белым флагом. Об этом сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й мотострелковый полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский.
«Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь „Азовстали“. Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», — написал Ходаковский в своем telegram-канале.
Территория завода блокирована российскими военными, там засели националисты и бойцы ВСУ. Путин ранее приказал отменить штурм «Азовстали» и блокировать промзону, передает «Царьград». С территории завода и из самого Мариуполя за последнее время эвакуировали около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информацию подтвердили в штабе теробороны ДНР. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в бункерах под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых, передает деловое издание «Взгляд». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. На стороне Украины в боевых действиях участвуют иностранные наемники.
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