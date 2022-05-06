В ООН заявили о массовой эвакуации с «Азовстали»

06 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мирных жителей выводят с территории завода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Такую же информацию подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «Две автоколонны „Безопасный проход“ успешно эвакуировали почти 500 человек с завода „Азовсталь“, Мариуполя и прилегающих районов», — написал Гутерриш в своем twitter-аккаунте. В telegram-канале территориальной обороны ДНР уточнили, что с завода за сутки вывезли 518 человек, включая 67 детей. Ранее Минобороны РФ заявило об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали» 5—7 мая, передает Пятый канал. Территорию завода мирные жители начали покидать 29 апреля. Националисты, которые находятся в «Азовстали», предлагают обменивать гражданских на еду. Как сообщали мирные жители, покинувшие завод, там находятся сотни человек, которым националисты не дают выйти по гуманитарным коридорам. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

С завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Такую же информацию подтвердил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «Две автоколонны „Безопасный проход“ успешно эвакуировали почти 500 человек с завода „Азовсталь“, Мариуполя и прилегающих районов», — написал Гутерриш в своем twitter-аккаунте. В telegram-канале территориальной обороны ДНР уточнили, что с завода за сутки вывезли 518 человек, включая 67 детей. Ранее Минобороны РФ заявило об открытии гуманитарного коридора с «Азовстали» 5—7 мая, передает Пятый канал. Территорию завода мирные жители начали покидать 29 апреля. Националисты, которые находятся в «Азовстали», предлагают обменивать гражданских на еду. Как сообщали мирные жители, покинувшие завод, там находятся сотни человек, которым националисты не дают выйти по гуманитарным коридорам. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.