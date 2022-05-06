В День Победы изменятся маршруты челябинских автобусов

Автобусы будут объезжать закрытые для проезда улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маршруты движения автобусов в Челябинске изменятся 9 мая на время проведения парада Победы и Бессмертного полка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На время подготовки и проведения парада Победы и Бессмертного полка изменятся маршруты автобусов 1, 2, 4, 14, 15, 16, 18, 33, 51, 57с, 64, 81, 90с, 123, 136к, 483», — рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

Информацию о движении трамваев и троллейбусов объявят позднее. Также дополнительно сообщат о работе транспорта на время проведения праздничного фейерверка, уточнили в горадминистрации. Подробную схему изменения маршрутов можно посмотреть здесь .

Ранее URA.RU сообщало, какие улицы в центре Челябинска перекроют 9 мая. Движение транспорта начнут ограничивать с раннего утра до позднего вечера.