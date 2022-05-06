06 мая 2022

В День Победы изменятся маршруты челябинских автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус на газу
Автобусы будут объезжать закрытые для проезда улицы Фото:

Маршруты движения автобусов в Челябинске изменятся 9 мая на время проведения парада Победы и Бессмертного полка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На время подготовки и проведения парада Победы и Бессмертного полка изменятся маршруты автобусов 1, 2, 4, 14, 15, 16, 18, 33, 51, 57с, 64, 81, 90с, 123, 136к, 483», — рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

Информацию о движении трамваев и троллейбусов объявят позднее. Также дополнительно сообщат о работе транспорта на время проведения праздничного фейерверка, уточнили в горадминистрации. Подробную схему изменения маршрутов можно посмотреть здесь.

Ранее URA.RU сообщало, какие улицы в центре Челябинска перекроют 9 мая. Движение транспорта начнут ограничивать с раннего утра до позднего вечера.

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Маршруты движения автобусов в Челябинске изменятся 9 мая на время проведения парада Победы и Бессмертного полка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «На время подготовки и проведения парада Победы и Бессмертного полка изменятся маршруты автобусов 1, 2, 4, 14, 15, 16, 18, 33, 51, 57с, 64, 81, 90с, 123, 136к, 483», — рассказали в пресс-службе челябинской мэрии. Информацию о движении трамваев и троллейбусов объявят позднее. Также дополнительно сообщат о работе транспорта на время проведения праздничного фейерверка, уточнили в горадминистрации. Подробную схему изменения маршрутов можно посмотреть здесь. Ранее URA.RU сообщало, какие улицы в центре Челябинска перекроют 9 мая. Движение транспорта начнут ограничивать с раннего утра до позднего вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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