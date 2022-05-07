Володин: США принимают участие в военных действиях на Украине

Американская разведка координирует и разрабатывает военные операции на Украине, тем самым участвуя в боевых действиях против России. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Речь идет не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон, по сути, координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя, тем самым, в боевых действиях против нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам Володина, президент США Джо Байден фактически признался во вмешательстве Вашингтона в российско-украинский конфликт, потребовав пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной. В связи с этим руководство США должно понести ответственность за военные преступления на Украине, добавил спикер.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.
Как сообщали в Минобороны РФ, в боевых действиях на Украине принимают активное участие наемники из стран Евросоюза и США. В военном ведомстве также уточняли, что все прибывшие на Украину западные наемники не будут иметь прав на статус военнопленных, передает «Царьград».
Американская разведка координирует и разрабатывает военные операции на Украине, тем самым участвуя в боевых действиях против России. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Речь идет не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон, по сути, координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя, тем самым, в боевых действиях против нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале. По словам Володина, президент США Джо Байден фактически признался во вмешательстве Вашингтона в российско-украинский конфликт, потребовав пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной. В связи с этим руководство США должно понести ответственность за военные преступления на Украине, добавил спикер. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей. Как сообщали в Минобороны РФ, в боевых действиях на Украине принимают активное участие наемники из стран Евросоюза и США. В военном ведомстве также уточняли, что все прибывшие на Украину западные наемники не будут иметь прав на статус военнопленных, передает «Царьград».