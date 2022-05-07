Иммунолог Крючков назвал факторы мощной осенней волны COVID-19

08 мая 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Осенью могут сложиться несколько факторов, которые дадут мощную волну заболеваемости COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Продолжительное падение коллективного иммунитета, низкие темпы вакцинации и отмена части ограничительных мер станут факторами, которые спровоцируют подъем заболеваемости COVID-19 в России. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У нас коллективный иммунитет падает даже по заявлению оперштаба. Они уже говорили, что у нас идет снижение коллективного иммунитета, правда называли цифры близкие к 50%. Но в реальности к тому времени у нас было в районе 40%, сейчас уже, может быть, даже меньше. Он будет падать и снижаться на протяжении всего лета, если нам не удастся заняться вакцинацией», — сказал Николай Крючков. «Некоторые факторы провоцируют небольшое изменение ситуации с COVID-19, а другие влияют больше. Это все создает плохие условия. Мы практически все барьеры противодействия отключаем. Проблема в том, что мы отдаемся на волю случая. Если вдруг сама инфекция ослабится, — что не факт, — то будет хорошо. А нет, значит мы с вами по полной программе столкнемся с ней», — добавил кандидат наук. Иммунолог отметил, что, на данный момент, сложно прогнозировать, насколько будет силен подъем заболеваемости этой осенью «Что будет осенью, пока полного понимания нет. Но высоки риски того, что сойдутся многие проэпидемические факторы и мы можем получить мощный всплеск», — уточнил он. «Проблема в том, что у нас может быть „идеальный шторм“. Может быть, такая точка, где сойдется все, и это будет осень», — заключил Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Продолжительное падение коллективного иммунитета, низкие темпы вакцинации и отмена части ограничительных мер станут факторами, которые спровоцируют подъем заболеваемости COVID-19 в России. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У нас коллективный иммунитет падает даже по заявлению оперштаба. Они уже говорили, что у нас идет снижение коллективного иммунитета, правда называли цифры близкие к 50%. Но в реальности к тому времени у нас было в районе 40%, сейчас уже, может быть, даже меньше. Он будет падать и снижаться на протяжении всего лета, если нам не удастся заняться вакцинацией», — сказал Николай Крючков. «Некоторые факторы провоцируют небольшое изменение ситуации с COVID-19, а другие влияют больше. Это все создает плохие условия. Мы практически все барьеры противодействия отключаем. Проблема в том, что мы отдаемся на волю случая. Если вдруг сама инфекция ослабится, — что не факт, — то будет хорошо. А нет, значит мы с вами по полной программе столкнемся с ней», — добавил кандидат наук. Иммунолог отметил, что, на данный момент, сложно прогнозировать, насколько будет силен подъем заболеваемости этой осенью «Что будет осенью, пока полного понимания нет. Но высоки риски того, что сойдутся многие проэпидемические факторы и мы можем получить мощный всплеск», — уточнил он. «Проблема в том, что у нас может быть „идеальный шторм“. Может быть, такая точка, где сойдется все, и это будет осень», — заключил Крючков.