В Березниках успокоили бунтовавших мигрантов

Рабочих ЖК «Любимов» не устроил размер заработной платы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) разрешилась ситуация с протестом рабочих из Узбекистана, которые отказались выходить на стройку жилого комплекса «Любимов», сообщает «Ъ-Прикамье». Причиной послужила невыплата заработной платы.

«Сегодня [7 мая] на работу на стройплощадки домов квартала №10 вышли 295 человек», — говорится в сообщении. Издание, со ссылкой на корпорацию развития Пермского края (КРПК), которая занимается проектированием, передает, что вчера директор компании-застройщика Сергей Якутов посетил места, где проживают строители, и провел разъяснительную беседу относительно порядка начисления зарплат.

По версии рабочих скандально-известного объекта в Березниках, им перестали платить обещанную зарплату, начиная со второго месяца работы. URA.RU уже писало, что коло двух сотен узбекских строителей из-за этого не вышли на работу. На объекте появилась полиция, начались выяснения отношений с работодателем.