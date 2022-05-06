В Перми после бунта узбекских рабочих проверят ЖК «Любимов»

В пермском ЖК «Любимов» пройдет проверка после протеста рабочих Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На строительстве жилого комплекса «Любимов» в городе Березники Пермского края пройдет проверка инспекции труда после того, как иностранные рабочие объявили протест из-за невыплаты заработной платы. Проверку устроят после публикации портала Properm о несогласии узбекских строителей с размером выплаченных работодателем зарплат. Информация появилась на сайте краевой инспекции труда.

«В связи с протестом граждан Узбекистана государственной инспекцией труда совместно с прокуратурой инициирована проверка в отношении ООО «Специализированный застройщик «ДОМ.59» и проведена встреча с директором по вопросу уровня заработной платы», — говорится в сообщении контролирующего ведомства. Работодателю получил предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав рабочих.

По версии строителей со скандально-известного объекта в Березниках, им перестали платить обещанную зарплату, начиная со второго месяца работы. Около двух сотен узбекских рабочих из-за этого не вышли на стройку. На объекте появилась полиция, начались выяснения с работодателем.

«В результате переговоров половина сотрудников приступила к выполнению своих трудовых обязанностей, другая половина проследовала в автобусы и уехала в хостел. Ведется работа по разъяснению порядка расчета заработной платы», — прокомментировали конфликт со ссылкой на директора застройщика Сергея Якутова в пресс-службе «Корпорации развития Пермского края». По словам застройщика, они полностью выполняют свои обязательства перед рабочими. Инцидент не отразится на сдаче домов в необходимые сроки.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти пытаются ускорить сдачу домов ЖК за счет приглашения узбекских рабочих. Также губернатор Махонин отчитался президенту Путину о темпах стройки.

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