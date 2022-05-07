В Варшаве запретили праздновать День Победы

07 мая 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Праздновать 9 мая запретили в Варшаве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил празднование Дня Победы в городе. Ранее российская сторона уведомила МИД Польши о намерении провести торжественные мероприятия 9 мая. «Посольство России хочет отметить 9 мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Больше — ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник России в Варшаве», — написал в Twitter Тшасковский. Ранее посольство РФ в Польше в обычном порядке уведомило МИД Польши о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Также в дипмиссии выразили надежду, что власти Польши примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка. Однако в МИД Польши заявили, что не могут оказывать поддержки российскому ведомству, однако запретить мероприятия может только мэр Варшавы. Празднование 9 мая также отменили на Украине. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий ко Дню Победы 8—9 мая в городе проводиться не будет, а охрана общественного порядка будет усилена. В Литве 9 мая полицейские отряды будут штрафовать тех, кто носит георгиевские ленточки. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс призвал воздержаться 9 мая от посещения воинских захоронений солдат ВОВ, передает деловая газета «Взгляд». Эстонские националисты также потребовали от правительства страны запретить День Победы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил празднование Дня Победы в городе. Ранее российская сторона уведомила МИД Польши о намерении провести торжественные мероприятия 9 мая. «Посольство России хочет отметить 9 мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Больше — ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник России в Варшаве», — написал в Twitter Тшасковский. Ранее посольство РФ в Польше в обычном порядке уведомило МИД Польши о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Также в дипмиссии выразили надежду, что власти Польши примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка. Однако в МИД Польши заявили, что не могут оказывать поддержки российскому ведомству, однако запретить мероприятия может только мэр Варшавы. Празднование 9 мая также отменили на Украине. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий ко Дню Победы 8—9 мая в городе проводиться не будет, а охрана общественного порядка будет усилена. В Литве 9 мая полицейские отряды будут штрафовать тех, кто носит георгиевские ленточки. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс призвал воздержаться 9 мая от посещения воинских захоронений солдат ВОВ, передает деловая газета «Взгляд». Эстонские националисты также потребовали от правительства страны запретить День Победы.