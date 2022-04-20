Власти Украины решили официально отменить 9 мая

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте украинского парламента.
Соответствующий закон зарегистрирован под названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне». Однако, текст проекта еще не опубликован на сайте. По сведениям ведомства, большинство авторов закона являются членами партии «Европейской солидарности» Петра Порошенко, а также фракции «Голос».
Россия начала спецоперацию по демилитаризацию Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом Вооруженных сил РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сведениям Минобороны, российская армия успешно выполняет задачи по поражению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте украинского парламента. Соответствующий закон зарегистрирован под названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне». Однако, текст проекта еще не опубликован на сайте. По сведениям ведомства, большинство авторов закона являются членами партии «Европейской солидарности» Петра Порошенко, а также фракции «Голос». Ранее с инициативой переноса празднования Дня победы над фашизмом в Великой Отечественной войне выступила Оппозиционная партия парламента Грузии. Таким образом депутаты решили проявить солидарность Украине в позиции по специальной операции РФ. Россия начала спецоперацию по демилитаризацию Украины утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что безусловным приоритетом Вооруженных сил РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения. По сведениям Минобороны, российская армия успешно выполняет задачи по поражению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.