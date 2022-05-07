Врач Евдокимов назвал опасные причины появления судорог

08 мая 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Судороги являются серьезным симптомом, поэтому при их появлении следует обратиться к врачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судороги могут появиться у человека на фоне развития таких заболеваний, как сахарный диабет, рассеянный склероз. Об этом URA.RU рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов. «Судороги могут быть одним из симптомов при различных системных заболеваниях, например, при сахарном диабете. При заболеваниях центральной нервной системы, например, рассеянном склерозе или облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей. Судороги бывают у людей с сахарным диабетом, у которых есть варикозная болезнь вен, избыточная масса тела или даже плоскостопие», — сказал Сергей Евдокимов. Однако самой частой причиной появления судорог специалист назвал нехватку полезных веществ в организме. «Чаще всего судороги могут развиваться на фоне нехватки витаминов и микроэлементов, например, магния, кальция или калия. Такое истощение может быть на фоне жесткой диеты, каких-то заболеваний, приводящих к обезвоживанию организма или интоксикации», — уточнил собеседник агентства. При судорогах человеку необходимо обращаться в клинику, подчеркнул врач. «Судороги — очень серьезный симптом, на который ни в коем случае нельзя не обращать внимания. Обязательно необходимо обратиться к врачу для того, чтобы выяснить причины их возникновения. Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования. При необходимости проводится УЗИ с исследованием внутренних органов», — заявил он. «Как правило, пациентам назначают препараты, содержащие витамины группы B, магний и калий. Если судороги являются симптомом какого-то системного заболевания, то врач назначает лечение для компенсации последствия основного заболевания, на фоне которого развились судороги», — заключил Сергей Евдокимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Судороги могут появиться у человека на фоне развития таких заболеваний, как сахарный диабет, рассеянный склероз. Об этом URA.RU рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов. «Судороги могут быть одним из симптомов при различных системных заболеваниях, например, при сахарном диабете. При заболеваниях центральной нервной системы, например, рассеянном склерозе или облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей. Судороги бывают у людей с сахарным диабетом, у которых есть варикозная болезнь вен, избыточная масса тела или даже плоскостопие», — сказал Сергей Евдокимов. Однако самой частой причиной появления судорог специалист назвал нехватку полезных веществ в организме. «Чаще всего судороги могут развиваться на фоне нехватки витаминов и микроэлементов, например, магния, кальция или калия. Такое истощение может быть на фоне жесткой диеты, каких-то заболеваний, приводящих к обезвоживанию организма или интоксикации», — уточнил собеседник агентства. При судорогах человеку необходимо обращаться в клинику, подчеркнул врач. «Судороги — очень серьезный симптом, на который ни в коем случае нельзя не обращать внимания. Обязательно необходимо обратиться к врачу для того, чтобы выяснить причины их возникновения. Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования. При необходимости проводится УЗИ с исследованием внутренних органов», — заявил он. «Как правило, пациентам назначают препараты, содержащие витамины группы B, магний и калий. Если судороги являются симптомом какого-то системного заболевания, то врач назначает лечение для компенсации последствия основного заболевания, на фоне которого развились судороги», — заключил Сергей Евдокимов.