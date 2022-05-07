Путин поручил оказать помощь погорельцам в Красноярском крае

08 мая 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Путин поручил помочь всем пострадавшим от пожаров в Красноярском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами. <…> Владимир Путин также выслушал доклад от и. о. главы МЧС Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров», — передает слова Пескова РИА «Новости». 7 мая в Красноярском крае пожары распространились в более чем 16 населенных пунктах, рассказывали в МЧС региона. Про последним данным. в результате ЧП погибли семь человек, еще 14 были госпитализированы. Тушение огня осложнено сильным ветром. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Позднее в МЧС сообщили о локализации всех возгораний. Отмечалось, что-то в результате пожара пострадали 484 строения. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна и дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами. <…> Владимир Путин также выслушал доклад от и. о. главы МЧС Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров», — передает слова Пескова РИА «Новости». 7 мая в Красноярском крае пожары распространились в более чем 16 населенных пунктах, рассказывали в МЧС региона. Про последним данным. в результате ЧП погибли семь человек, еще 14 были госпитализированы. Тушение огня осложнено сильным ветром. Глава региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. Позднее в МЧС сообщили о локализации всех возгораний. Отмечалось, что-то в результате пожара пострадали 484 строения.