Илон Маск задумался о создании собственной соцсети

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Илон Маск спросил у подписчиков, нужна ли им новая соцсеть Фото:

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раздумывает над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал в Twitter.

«Серьезно об этом думаю», — написал на своей странице в Twitter Илон Маск в ответ на вопрос пользователя с ником Пранай Патхол. Подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. «Где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа нужна», — высказался подписчик Маска.

Предприниматель попросил пользователей поделиться своим мнением о необходимости новой платформы. Также он поинтересовался, считают ли они, что Twitter придерживается принципа свободы слова, которая нужна для демократии. Большинство (70,4%) в его опросе указали ответ «нет».

В России появится новая соцсеть «Россграм», создателем которой стал предприниматель Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Платформа станет аналогом заблокированного в РФ Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

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Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раздумывает над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал в Twitter. «Серьезно об этом думаю», — написал на своей странице в Twitter Илон Маск в ответ на вопрос пользователя с ником Пранай Патхол. Подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. «Где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа нужна», — высказался подписчик Маска. Предприниматель попросил пользователей поделиться своим мнением о необходимости новой платформы. Также он поинтересовался, считают ли они, что Twitter придерживается принципа свободы слова, которая нужна для демократии. Большинство (70,4%) в его опросе указали ответ «нет». В России появится новая соцсеть «Россграм», создателем которой стал предприниматель Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Платформа станет аналогом заблокированного в РФ Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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