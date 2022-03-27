Илон Маск задумался о создании собственной соцсети

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раздумывает над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал в Twitter.
«Серьезно об этом думаю», — написал на своей странице в Twitter Илон Маск в ответ на вопрос пользователя с ником Пранай Патхол. Подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. «Где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа нужна», — высказался подписчик Маска.
Предприниматель попросил пользователей поделиться своим мнением о необходимости новой платформы. Также он поинтересовался, считают ли они, что Twitter придерживается принципа свободы слова, которая нужна для демократии. Большинство (70,4%) в его опросе указали ответ «нет».
В России появится новая соцсеть «Россграм», создателем которой стал предприниматель Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Платформа станет аналогом заблокированного в РФ Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).
Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раздумывает над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал в Twitter. «Серьезно об этом думаю», — написал на своей странице в Twitter Илон Маск в ответ на вопрос пользователя с ником Пранай Патхол. Подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. «Где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа нужна», — высказался подписчик Маска. Предприниматель попросил пользователей поделиться своим мнением о необходимости новой платформы. Также он поинтересовался, считают ли они, что Twitter придерживается принципа свободы слова, которая нужна для демократии. Большинство (70,4%) в его опросе указали ответ «нет». В России появится новая соцсеть «Россграм», создателем которой стал предприниматель Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Платформа станет аналогом заблокированного в РФ Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).