Илон Маск задумался о создании собственной соцсети

27 марта 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Илон Маск спросил у подписчиков, нужна ли им новая соцсеть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раздумывает над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал в Twitter. «Серьезно об этом думаю», — написал на своей странице в Twitter Илон Маск в ответ на вопрос пользователя с ником Пранай Патхол. Подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. «Где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа нужна», — высказался подписчик Маска. Предприниматель попросил пользователей поделиться своим мнением о необходимости новой платформы. Также он поинтересовался, считают ли они, что Twitter придерживается принципа свободы слова, которая нужна для демократии. Большинство (70,4%) в его опросе указали ответ «нет». В России появится новая соцсеть «Россграм», создателем которой стал предприниматель Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Платформа станет аналогом заблокированного в РФ Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск раздумывает над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал в Twitter. «Серьезно об этом думаю», — написал на своей странице в Twitter Илон Маск в ответ на вопрос пользователя с ником Пранай Патхол. Подписчик спросил у Маска, не хотел бы тот создать новую платформу для соцсетей из алгоритма с открытым исходным кодом. «Где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа нужна», — высказался подписчик Маска. Предприниматель попросил пользователей поделиться своим мнением о необходимости новой платформы. Также он поинтересовался, считают ли они, что Twitter придерживается принципа свободы слова, которая нужна для демократии. Большинство (70,4%) в его опросе указали ответ «нет». В России появится новая соцсеть «Россграм», создателем которой стал предприниматель Александр Зобов, назвавший себя сокурсником создателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Платформа станет аналогом заблокированного в РФ Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).