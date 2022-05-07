07 мая 2022
06 мая 2022

Житель ЯНАО погиб во время спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаила Грищенко похоронят в Муравленко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Муравленко (ЯНАО) Михаил Грищенко, сообщили в соцсетях горожане. Информацию подтвердили в пресс-службе губернатора округа.

«Во время проведения СВО на Украине погиб наш земляк, Михаил Грищенко. Родился, жил и учился в Муравленко, служил в ВДВ», — пишет пользователь Оксана Шуклинова в паблике «Муравленко Online Новости города» во «ВКонтакте».

В комментариях горожане выражают соболезнования родным и близким. Михаил Грищенко будет похоронен в Муравленко.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выплатят компенсацию в случае их гибели или ранения во время спецоперации на Украине. Сумма выплаты — от одного до трех миллионов рублей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.

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Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Муравленко (ЯНАО) Михаил Грищенко, сообщили в соцсетях горожане. Информацию подтвердили в пресс-службе губернатора округа. «Во время проведения СВО на Украине погиб наш земляк, Михаил Грищенко. Родился, жил и учился в Муравленко, служил в ВДВ», — пишет пользователь Оксана Шуклинова в паблике «Муравленко Online Новости города» во «ВКонтакте». В комментариях горожане выражают соболезнования родным и близким. Михаил Грищенко будет похоронен в Муравленко. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выплатят компенсацию в случае их гибели или ранения во время спецоперации на Украине. Сумма выплаты — от одного до трех миллионов рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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