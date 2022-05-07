Житель ЯНАО погиб во время спецоперации на Украине

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Муравленко (ЯНАО) Михаил Грищенко, сообщили в соцсетях горожане. Информацию подтвердили в пресс-службе губернатора округа.
«Во время проведения СВО на Украине погиб наш земляк, Михаил Грищенко. Родился, жил и учился в Муравленко, служил в ВДВ», — пишет пользователь Оксана Шуклинова в паблике «Муравленко Online Новости города» во «ВКонтакте».
В комментариях горожане выражают соболезнования родным и близким. Михаил Грищенко будет похоронен в Муравленко.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выплатят компенсацию в случае их гибели или ранения во время спецоперации на Украине. Сумма выплаты — от одного до трех миллионов рублей.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей.
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