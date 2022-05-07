Россель: в канун 9 мая Россия во второй раз победила Германию

Сенатор и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что Россия в преддверии 77-летней годовщины Победы во второй раз победила Германию. В своем telegram-канале он вспоминает о послевоенных событиях, говоря, что «тогда Германия с достоинством вышла из исторической ямы». Но сегодня, по мнению политика, положение дел в Германии гораздо хуже, чем в России.
«Изнуренная американским влиянием, насквозь пронизанная беженцами, потерявшая свою национальную идентичность, Германия продолжает скатываться в пропасть», — говорится в сообщении. Сенатор считает, что Германия, вложив большую сумму в конфликт на Украине, снова идеологически связывает себя с нацистами.
Подытоживая, Россель заявляет, что решения президента России о поддержке ЛДНР в их намерении покончить с фашизмом на Украине негативно скажутся на Германии. «Выдержав все исторические поражения, Германия, похоже, не переживет 2022 год», — закончил политик. Ранее сенатор Россель отреагировал на танец нациста, представленный на детском конкурсе танцев в Екатеринбурге.
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Сенатор и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что Россия в преддверии 77-летней годовщины Победы во второй раз победила Германию. В своем telegram-канале он вспоминает о послевоенных событиях, говоря, что «тогда Германия с достоинством вышла из исторической ямы». Но сегодня, по мнению политика, положение дел в Германии гораздо хуже, чем в России. «Изнуренная американским влиянием, насквозь пронизанная беженцами, потерявшая свою национальную идентичность, Германия продолжает скатываться в пропасть», — говорится в сообщении. Сенатор считает, что Германия, вложив большую сумму в конфликт на Украине, снова идеологически связывает себя с нацистами. Подытоживая, Россель заявляет, что решения президента России о поддержке ЛДНР в их намерении покончить с фашизмом на Украине негативно скажутся на Германии. «Выдержав все исторические поражения, Германия, похоже, не переживет 2022 год», — закончил политик. Ранее сенатор Россель отреагировал на танец нациста, представленный на детском конкурсе танцев в Екатеринбурге.