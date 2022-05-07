Россель: в канун 9 мая Россия во второй раз победила Германию

08 мая 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель заявил, что Германия не выдержит 2022 год Фото: Марина Молдавская © URA.RU Сенатор и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что Россия в преддверии 77-летней годовщины Победы во второй раз победила Германию. В своем telegram-канале он вспоминает о послевоенных событиях, говоря, что «тогда Германия с достоинством вышла из исторической ямы». Но сегодня, по мнению политика, положение дел в Германии гораздо хуже, чем в России. «Изнуренная американским влиянием, насквозь пронизанная беженцами, потерявшая свою национальную идентичность, Германия продолжает скатываться в пропасть», — говорится в сообщении. Сенатор считает, что Германия, вложив большую сумму в конфликт на Украине, снова идеологически связывает себя с нацистами. Подытоживая, Россель заявляет, что решения президента России о поддержке ЛДНР в их намерении покончить с фашизмом на Украине негативно скажутся на Германии. «Выдержав все исторические поражения, Германия, похоже, не переживет 2022 год», — закончил политик. Ранее сенатор Россель отреагировал на танец нациста, представленный на детском конкурсе танцев в Екатеринбурге. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Сенатор и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что Россия в преддверии 77-летней годовщины Победы во второй раз победила Германию. В своем telegram-канале он вспоминает о послевоенных событиях, говоря, что «тогда Германия с достоинством вышла из исторической ямы». Но сегодня, по мнению политика, положение дел в Германии гораздо хуже, чем в России. «Изнуренная американским влиянием, насквозь пронизанная беженцами, потерявшая свою национальную идентичность, Германия продолжает скатываться в пропасть», — говорится в сообщении. Сенатор считает, что Германия, вложив большую сумму в конфликт на Украине, снова идеологически связывает себя с нацистами. Подытоживая, Россель заявляет, что решения президента России о поддержке ЛДНР в их намерении покончить с фашизмом на Украине негативно скажутся на Германии. «Выдержав все исторические поражения, Германия, похоже, не переживет 2022 год», — закончил политик. Ранее сенатор Россель отреагировал на танец нациста, представленный на детском конкурсе танцев в Екатеринбурге.