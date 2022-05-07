Сенатор Эдуард Россель шокирован танцем нациста, который показали в Екатеринбурге Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель возмущен танцем нациста, коменданта концлагеря Освенцим, который показали на детском фестивале в Екатеринбурге. В разговоре с корреспондентом URA.RU Россель заявил, что нужно тщательно разобраться в этом вопросе.

«Господи, это возмутительно! Это яркий пример упущения образования и воспитания родителей. Чтобы разобраться в вопросе, нужно тщательно все изучить: познакомиться с его родителями, узнать как он в школе учится и так далее. Ведь этот пример не прилетел с неба. Мальчика же учили хореографии, учили, опять же, в школе. В конце концов, его танец кто-то срежиссировал. А возможно что он подхватил это от родни или близких друзей. В общем, нужно внимательно отнестись к этому эпизоду. Тщательно посмотреть», — заявил сенатор журналисту агентства.

Ранее в челябинский театр, показавший в Екатеринбурге танец нациста, пришла полиция. Об этом URA.RU рассказала художественный руководитель театра «Integra» Марина Сергеева. По словам худрука, видео с танцем нациста, разлетевшееся по соцсетям, на самом деле вырвано из контекста.