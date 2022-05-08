Командир ВСУ раскрыл, как Киев обманывал свою армию

Украинский полковник заявил, что Киев солгал военным ВСУ по поводу деблокады Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киевская власть обманывала украинских военных, находящихся на заводе «Азовмаш» в Мариуполе, обещая помощь и деблокаду. Об этом заявил командир 36-й украинской бригады Владимир Баранюк, оказавшийся в плену после попытки выйти с предприятия, который находится рядом с заводом «Азовсталь».

«Киев говорил держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас. Пока киевские официальные лица заявляли о невозможности спасения украинских военных, самим военнослужащим ВСУ они говорили, что отряды деблокации идут. Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — передает RT слова Баранюка.

По словам полковника, из-за этого вранья украинские военные предприняли попытку прорыва, повлекшую неудачу. «Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — подытожил он.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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