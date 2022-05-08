Командир ВСУ раскрыл, как Киев обманывал свою армию

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, досмотр, эвакуация, пропускной пункт, военные, солдаты, блокпост, украина, проверка, мариуполь, патруль, беженцы, армия россии, карабин, оптический прицел, комендатура, гуманитарная катастрофа
Украинский полковник заявил, что Киев солгал военным ВСУ по поводу деблокады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевская власть обманывала украинских военных, находящихся на заводе «Азовмаш» в Мариуполе, обещая помощь и деблокаду. Об этом заявил командир 36-й украинской бригады Владимир Баранюк, оказавшийся в плену после попытки выйти с предприятия, который находится рядом с заводом «Азовсталь».

«Киев говорил держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас. Пока киевские официальные лица заявляли о невозможности спасения украинских военных, самим военнослужащим ВСУ они говорили, что отряды деблокации идут. Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — передает RT слова Баранюка.

По словам полковника, из-за этого вранья украинские военные предприняли попытку прорыва, повлекшую неудачу. «Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — подытожил он.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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Киевская власть обманывала украинских военных, находящихся на заводе «Азовмаш» в Мариуполе, обещая помощь и деблокаду. Об этом заявил командир 36-й украинской бригады Владимир Баранюк, оказавшийся в плену после попытки выйти с предприятия, который находится рядом с заводом «Азовсталь». «Киев говорил держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас. Пока киевские официальные лица заявляли о невозможности спасения украинских военных, самим военнослужащим ВСУ они говорили, что отряды деблокации идут. Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — передает RT слова Баранюка. По словам полковника, из-за этого вранья украинские военные предприняли попытку прорыва, повлекшую неудачу. «Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — подытожил он. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.
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