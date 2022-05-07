По словам источника, рэкетиры работали на криминальные группировки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловского предпринимателя Максима Степанова, обвинившего офицеров областного главка полиции в вымогательстве, предположительно похищали уличные бойцы Антон Терехин (Шаман) и Евгений Маруняк (Маруня), которых, по словам инсайдеров, нанимают бандитские группы для выполнения грязной работы. По этой же схеме они, предположительно, работали на офицеров МВД, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«В Екатеринбурге работает бригада вышибал, к которым обращаются, как правило, бандитские группировки для выполнения мелких заданий. Но именно к ним вероятно обратились [сотрудники свердловского главка полиции Дмитрий] Головко и [Максим] Кривошеин», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, схема, по которой работают Маруняк и Терехин, позволяет им быть свободными, пока кому-то не потребуются силовые услуги. Чаще всего их привлекают для рэкета или давления на должников, добавил источник

Он считает, что Шаман и Маруня получили деньги за давление на Степанова, который заявлял о своем похищении. По словам предпринимателя, его вывезли в один из коттеджей Екатеринбурга и избили, сломав ребро и нанеся мелкие травмы.

При этом, по словам источника, свердловские следователи до сих пор не вызвали Степанова на разговор, чтобы он объяснил свои слова и рассказал о похищении. URA.RU обратилось к представителю СУ СК по Свердловской области. Он воздержался от комментариев.

Максим Степанов, являясь учредителем ООО «Снабрегионресурс», пожаловался, что сотрудники свердловского главка полиции Дмитрий Головко и его коллега Максим Кривошеин выбивают из него 400 миллионов при помощи уличных бойцов. Якобы они угрожали предпринимателю, организовали похищение и требовали отдать деньги и квартиру «за долги».

Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых ранее заявлял, что заявление от Степанова было зарегистрировано, и полицейские приступили к работе над ним. «Делать однозначные выводы пока преждевременно, в том числе и о якобы виновности сотрудников. Специалисты должны детально во всем разобраться, опросить все стороны конфликта и только тогда станет понятно, кто в данной истории злоумышленник, а кто жертва», — сообщал Горелых.

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