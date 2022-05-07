Для ветеранов звучали «День Победы», «Катюша», «Майский вальс»
В Ханты-Мансийске Оркестр Культурного центра УМВД России по ХМАО — Югре поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла под окнами их домов. Об этом сообщили в telegram-канале «Полиция Югры».
«В Ханты-Мансийске солисты исполнили песни военных лет. Звучали «День Победы», «Катюша», «Майский вальс», — отмечается в сообщении. Музыкальное поздравление для участников войны накануне 9 мая стало традицией, уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на набережной установили танк. В День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк».
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