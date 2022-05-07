07 мая 2022
06 мая 2022

В ХМАО оркестр МВД исполнил песни военных лет для ветеранов. Видео

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Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург, военный оркестр, трубачи
Для ветеранов звучали «День Победы», «Катюша», «Майский вальс» Фото:

В Ханты-Мансийске Оркестр Культурного центра УМВД России по ХМАО — Югре поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла под окнами их домов. Об этом сообщили в telegram-канале «Полиция Югры».

«В Ханты-Мансийске солисты исполнили песни военных лет. Звучали «День Победы», «Катюша», «Майский вальс», — отмечается в сообщении. Музыкальное поздравление для участников войны накануне 9 мая стало традицией, уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на набережной установили танк. В День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк».

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В Ханты-Мансийске Оркестр Культурного центра УМВД России по ХМАО — Югре поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла под окнами их домов. Об этом сообщили в telegram-канале «Полиция Югры». «В Ханты-Мансийске солисты исполнили песни военных лет. Звучали «День Победы», «Катюша», «Майский вальс», — отмечается в сообщении. Музыкальное поздравление для участников войны накануне 9 мая стало традицией, уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на набережной установили танк. В День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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